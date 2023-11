Black Friday: i più venduti di oggi su Amazon

Il Black Friday sta entrando nel vivo su Amazon: l’evento prenderà ufficialmente il via il 17 novembre, per concludersi poi al Cyber Monday del 27 novembre, ma in molti stanno già approfittando degli sconti disponibili per portarsi avanti con lo shopping in vista delle festività. L’e-commerce ha appena reso noti i prodotti più venduti di oggi.

I più venduti su Amazon: aspettando il Black Friday

Si parte con il DualSense di PS5 proposto nella colorazione Midnight Black a soli 49 euro.

Non solo tecnologia, ma anche prodotti per la cura della casa, come nel caso del multipack di WC Net in sconto.

Molti hanno messo al polso Apple Watch SE di seconda generazione, oggi in offerta.

Qualcuno troverà invece sotto l’albero una collana Swarovski come quella oggi in sconto su Amazon.

Altri inganneranno invece l’attesa per il Natale con il calendario dell’avvento ricco di tisane Pukka, in offerta.

Ancora tecnologia, applicata alla smart home, con l’aspirapolvere lavapavimenti intelligente Dreame H12 Pro oggi a -17% sul listino.

Concludiamo la carrellata con un notebook da gaming: è il modello MSI Thin GF63 con scheda video dedicata, in sconto del 20%.

Per chiudere, hai già dato un’occhiata alla pagina delle Offerte WOW su Amazon? È sempre aggiornata con promozioni e occasioni da cogliere al volo.

