Black Friday: la promo di Sky Cinema con Sky TV, Netflix e P+

Non lasciarti sfuggire l’offerta per il Black Friday di Sky: avrai a disposizione un mondo di intrattenimento, sempre a portata di mano su tutti i tuoi dispositivi e a un prezzo fortemente scontato. È quella che unisce tutti i film presenti nel ricco catalogo di Sky Cinema, gli show e le serie presenti in quello di Sky TV, i contenuti della piattaforma Netflix e quelli di Paramount+.

L’imperdibile promo di Sky per il Black Friday

Con l’inizio di dicembre ormai alle porte, diamo uno sguardo alle prossime uscite più interessanti. A partire da giovedì 12 andrà in onda la nuova edizione di MasterChef Italia, con il trio di giudici ancora una volta formato da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli pronto a giudicare i piatti dei concorrenti. Nelle stesse settimane arriverà anche la pellicola di Wonka, per una full immersion in un mondo fatto di cioccolato. Atmosfere ben diverse quelle di Squid Game 2, in streaming su Netflix a partire dal 26, appena dopo Natale. Scopri di più sulla pagina dedicata alla promozione.

Tutto quanto appena elencato (e molto altro ancora) è incluso nell’l’offerta di Sky per il Black Friday. La puoi attivare al prezzo mensile di 24,90 euro invece di 44,00 euro per 18 mesi, con un contributo di 19,00 euro all’attivazione (invece di 99,00 euro) per ricevere il dispositivo Sky Stream.

Che tu sia un amante del grande cinema appassionato dei grandi classici o delle nuove uscite oppure un famelico consumatore di serie TV in streaming o di show con puntate in arrivo ogni settimana, la promozione in corso ha ciò che fa per te. Non perdere tempo e approfittane ora, rimarrà disponibile solo per pochi giorni, in questo periodo dedicato agli sconti online.