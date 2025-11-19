Black Friday, che assist: PS5+FC 26 al PREZZO MINIMO

Per la Settimana del Black Friday su Amazon che si apre oggi c’è un’offerta (anzi due) che farà la gioia di molti videogiocatori: è quella che taglia il prezzo del bundle che al suo interno racchiude sia la console PS5 che il gioco FC 26, la combo perfetta per divertirsi da soli e in compagnia. Leggi l’articolo fino in fondo per scegliere la versione che preferisci.

Il bundle con PS5 e FC 26 in forte sconto su Amazon

Si tratta della Standard Edition della piattaforma Sony, quella con il lettore per i giochi su disco. Inoltre, nella confezione è incluso il controller wireless DualSense. Per quanto riguarda il titolo, non ha bisogno di presentazioni, è la nuova simulazione calcistica sviluppata da EA Sports (ex serie FIFA), con Ultimate Team, Stagioni e tante altre modalità. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Grazie allo sconto di 100 euro puoi acquistare il bundle con PlayStation 5 e FC 26 al prezzo di soli 449 euro, con un forte risparmio in confronto al listino ufficiale. La disponibilità è immediata e c’è la spedizione gratis.

Volendo, sempre per la Settimana del Black Friday, c’è un’altra offerta per il pacchetto che include la console nella Digital Edition senza il lettore per i giochi su disco. In questo caso costa solo 349,99 euro. Ecco le altre promozioni dedicate al catalogo PS5.

L’evento è iniziato oggi e andrà avanti fino all’1 dicembre, quando si concluderà celebrando il Cyber Monday. Visita la sezione dedicata per scoprire le migliaia di offerte proposte in ogni categoria dell’e-commerce.