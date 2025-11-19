 Black Friday, che assist: PS5+FC 26 al PREZZO MINIMO
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Black Friday, che assist: PS5+FC 26 al PREZZO MINIMO

La Settimana del Black Friday apre alla grande con gli sconti sui bundle PS5 che includono FC 26: risparmia e scendi subito in campo.
Black Friday, che assist: PS5+FC 26 al PREZZO MINIMO
Senza categoria Entertainment Videogame
La Settimana del Black Friday apre alla grande con gli sconti sui bundle PS5 che includono FC 26: risparmia e scendi subito in campo.

Per la Settimana del Black Friday su Amazon che si apre oggi c’è un’offerta (anzi due) che farà la gioia di molti videogiocatori: è quella che taglia il prezzo del bundle che al suo interno racchiude sia la console PS5 che il gioco FC 26, la combo perfetta per divertirsi da soli e in compagnia. Leggi l’articolo fino in fondo per scegliere la versione che preferisci.

Compra PS5+FC 26 in sconto

Il bundle con PS5 e FC 26 in forte sconto su Amazon

Si tratta della Standard Edition della piattaforma Sony, quella con il lettore per i giochi su disco. Inoltre, nella confezione è incluso il controller wireless DualSense. Per quanto riguarda il titolo, non ha bisogno di presentazioni, è la nuova simulazione calcistica sviluppata da EA Sports (ex serie FIFA), con Ultimate Team, Stagioni e tante altre modalità. Scopri di più nella scheda del prodotto.

Uno screenshot per FC 26

Grazie allo sconto di 100 euro puoi acquistare il bundle con PlayStation 5 e FC 26 al prezzo di soli 449 euro, con un forte risparmio in confronto al listino ufficiale. La disponibilità è immediata e c’è la spedizione gratis.

{title}

Volendo, sempre per la Settimana del Black Friday, c’è un’altra offerta per il pacchetto che include la console nella Digital Edition senza il lettore per i giochi su disco. In questo caso costa solo 349,99 euro. Ecco le altre promozioni dedicate al catalogo PS5.

  • controller DualSense nella colorazione Nova Pink a 54,99 euro (-33%);
  • controller DualSense nella colorazione Sterling Silver a 59,99 euro (-25%);
  • ASTRO BOT a 49,99 euro (-30%);
  • Elden Ring a 29,99 euro (-57%);
  • Gran Turismo 7, Standard Edition a 39,99 euro (-50%).
Compra PS5+FC 26 in sconto

L’evento è iniziato oggi e andrà avanti fino all’1 dicembre, quando si concluderà celebrando il Cyber Monday. Visita la sezione dedicata per scoprire le migliaia di offerte proposte in ogni categoria dell’e-commerce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Roblox introduce la verifica dell'età con riconoscimento facciale

Roblox introduce la verifica dell'età con riconoscimento facciale
Boeing addestra i piloti con Flight Simulator

Boeing addestra i piloti con Flight Simulator
Quanto costerà la Steam Machine? Le previsioni sul prezzo

Quanto costerà la Steam Machine? Le previsioni sul prezzo
Le MIGLIORI OFFERTE eBay di OGGI selezionate per te!

Le MIGLIORI OFFERTE eBay di OGGI selezionate per te!
Roblox introduce la verifica dell'età con riconoscimento facciale

Roblox introduce la verifica dell'età con riconoscimento facciale
Boeing addestra i piloti con Flight Simulator

Boeing addestra i piloti con Flight Simulator
Quanto costerà la Steam Machine? Le previsioni sul prezzo

Quanto costerà la Steam Machine? Le previsioni sul prezzo
Le MIGLIORI OFFERTE eBay di OGGI selezionate per te!

Le MIGLIORI OFFERTE eBay di OGGI selezionate per te!
Davide Tommasi
Pubblicato il
20 nov 2025
Link copiato negli appunti