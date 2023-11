Black Friday: PS5 Slim è in vendita su Amazon

Proprio nel giorno del Black Friday, la nuova PS5 Slim fa il suo debutto ufficiale in Italia. È già in vendita su Amazon, anche se nel momento in cui viene scritto questo articolo non risulta disponibile. Il consiglio è di tenere monitorata la pagina e tornarci di frequente, così da poterla acquistare non appena possibile e iniziare subito a giocare. Oppure per metterla sotto l’albero, se l’intento è quello di fare un regalo di Natale di certo apprezzato. Vediamo cosa cambia rispetto al passato.

Compra la nuova PS5 Slim su Amazon

Le due versioni, la Standard Edition con il lettore per i dischi e la Digital Edition (per la quale il drive potrà comunque essere acquistato in un secondo momento) sono disponibili al prezzo di 549,99 euro e di 499,99 euro. Entrambe includono il controller DualSense. Sony ha riprogettato il design in modo da renderlo oltre il 30% più piccolo e fino al 24% più leggero in confronto ai modelli precedenti. Cambia anche la memoria interna che passa a 1 TB, aumentando così lo spazio. Il resto delle specifiche tecniche non cambia: offre la stessa esperienza next-gen di sempre. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

Chi sceglie di effettuare subito l’acquisto della nuova PS5 Slim su Amazon può contare sul periodo esteso per effettuare un eventuale reso: ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2025. Se l’intenzione è dunque quella di fare un regalo di Natale, si può procedere subito all’ordine, in tutta tranquillità.

Sony ha già annunciato che, nel corso del 2024, lancerà sul mercato diverse cover colorate per personalizzarne il design: per iniziare quella Black completamente opaca e Deep Earth Collection nelle tinte Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver. Costeranno 54,99 euro. Non fatichiamo a immaginare che ne arriveranno anche altre, di terze parti.

È già in vendita anche la base verticale per mantenere la console in piedi come mostrato in queste immagini: costa 29,99 euro. La confezione include solo lo stand per tenerla in orizzontale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.