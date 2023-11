Black Friday 2023: PS5 a 429€ e con FC 24 a 499€

L’inizio della Settimana del Black Friday su Amazon è un assist a porta vuota (è proprio il caso di dirlo) per gli appassionati di gaming: tra le migliori offerte disponibili ecco tornare la PS5 in sconto a soli 429 euro e il bundle con FC 24 a soli 499 euro. Meglio approfittarne prima del sold out, considerando il Natale alle porte.

PS5 (anche con FC 24): gli sconti del Black Friday

È la Standard Edition della console, quella con il lettore per i giochi su disco. Include il controller DualSense progettato da Sony per un’esperienza wireless senza compromessi con caratteristiche come i trigger adattivi e il feedback aptico. Andrà a ruba: verifica la disponibilità nella scheda del prodotto.

Come già anticipato, è in sconto anche il bundle con la nuova simulazione calcistica di EA SPORTS: include PlayStation 5, il joypad e FC 24 per scendere subito in campi: mettilo nel carrello.

Occorre un DualSense in più per giocare con amici e parenti durante le festività? Eccolo a soli 49 euro.

Il Black Friday su Amazon non risparmia nemmeno i giochi, proponendo alcune offerte davvero interessanti. Fra tutte, segnaliamo Hogwarts Legacy per un’avventura nel magico mondo di Harry Potter, Spider-Man: Miles Morales per vestire i panni dell’Uomo Ragno, il classico God of War Ragnarok, Star Wars Jedi Survivors e Need for Speed Unbound. Giù anche il prezzo di FC 24, al suo minimo storico.

