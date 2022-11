Il Black Friday di Revolut: Metal in sconto del 41%

Il Black Friday è anche fintech, con l’iniziativa lanciata da Revolut, che propone uno sconto del 41% sull’abbonamento annuale del piano Metal. L’offerta rimarrà valida per pochi giorni: fino al 28 novembre per i nuovi clienti e dal 18 al 20 novembre per chi è già iscritto con piani Standard, Plus o Premium.

Revolut Metal in forte sconto per il Black Friday

Così la super app finanziaria celebra il periodo più caldo dell’anno per quanto riguarda offerte e promozioni. A fronte di una spesa ridotta a 80 euro (invece di 135 euro) è possibile investire su un aggiornamento che porterà vantaggi per tutti i dodici mesi successivi.

Stando ai risultati di un recente studio condotto in collaborazione con Dynata, il 40% dei consumatori italiani si aspetta uno sconto minimo del 40% durante il Black Friday, così da prendere in considerazione un acquisto. Revolut rilancia al 41%. Questo il commento di Antoine Le Nel, Vice President Growth.

Offriamo ai clienti la possibilità di sfruttare la nostra più grande offerta fino ad oggi e investire in un acquisto che può aiutarli a ottenere di più dal loro denaro. In un momento in cui le persone vogliono essere smart quando spendono, investire in un abbonamento Metal a questo prezzo ridotto porterà loro vantaggi per un anno intero.

Ecco quali sono i vantaggi offerti da Revolut Metal.

Cashback sugli acquisti;

benefit di viaggio esclusivi;

commissioni ridotte per i prodotti di investimento;

maggiore franchigia sui prelievi bancomat;

carte di debito in metallo personalizzabili realizzate in acciaio rinforzato.

Proprio oggi, Revolut ha annunciato di aver oltrepassato al soglia del milione di clienti in Italia. Nel corso dell’ultimo anno, la crescita si è attestata al 60%.

