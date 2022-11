Oltre un milione di clienti in Italia per Revolut

Forte di una crescita pari al 60% solo nel corso dell’ultimo anno, Revolut annuncia oggi di aver raggiunto oltre un milioni di clienti in Italia. È un’ennesima conferma di quanto il nostro sia un mercato chiave per la super app finanziaria (il settimo più grande a livello globale), che nel mondo ne conta più di 25 milioni. In aumento anche i pagamenti con carta (+120%) e le transazioni contactless (+130%).

Revolut continua a crescere in Italia

A sostenere il trend il lancio di funzionalità esclusive e inedite come i depositi protetti e i versamenti pagoPA senza commissioni. Prendendo in considerazione l’ultimo triennio, la clientela tricolore è aumentata del 900%. Il tipico utente nostrano ha in media 35 anni, vive in una grande città e utilizza lo smartphone per la gestione del denaro.

Questo il commento di Ignacio Zunzunegui, nuovo responsabile di Revolut del mercato italiano e Head of Growth per il Sud Europa, che pone l’accento sull’importanza di alcune specifiche caratteristiche del servizio.

È davvero gratificante vedere questo livello di interesse verso l’app Revolut in Italia. L’Italia è tra i mercati più importanti per Revolut, ha registrato una solida crescita dal suo lancio nel Paese nel 2017 fino a superare oggi il milione di clienti. Ciò è dovuto alla combinazione di efficaci strumenti di gestione del denaro e commissioni basse, o addirittura pari a zero, che offriamo ai nostri clienti, nonché all’introduzione di funzionalità locali in grado di rispondere alle esigenze dei clienti che vivono nel Paese.

Un recente studio condotto in collaborazione con Dynata afferma che l’87% degli italiani ritiene una migliore educazione finanziaria essenziale per migliorare la qualità della vita. I software e le app di pianificazione sono considerati strumenti utili al raggiungimento di questo obiettivo da quasi un italiano su quattro, con la percentuale che sale al 28% tra i Millennials e al 34% nella Generazione Z. Così conclude Zunzunegui.

Oltre il 60% dei nostri clienti italiani decide di aprire un conto su Revolut principalmente per spendere o risparmiare quotidianamente, ma poi scopre che offriamo anche altre ottime soluzioni, e ad esempio per il 35% la funzionalità più utilizzata diventano i nostri trasferimenti di denaro, che offriamo in modo istantaneo e con commissioni pari a zero o molto basse.

