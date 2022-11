Revolut, due grosse novità per il banking online

Due novità molto importanti nel mondo fintech arrivano entrambe da Revolut. Per chi non lo sapesse si tratta di una società tecnologica finanziaria che offre diversi servizi di banking online.

Nella fattispecie una carta di debito prepagata, cambio di valute e di criptovalute e pagamenti peer-to-peer. La sua app mobile supporta prelievi bancomat in 120 valute e spese varie.

Parliamo della prima novità: Revolut Premium gratis per 3 mesi.

Come ricevere l’offerta? Basta entrare qui, inserire il numero di telefono nel relativo riquadro, usare il link recapitato per scaricare l’app ed effettuare il primo pagamento con carta fisica o virtuale per aderire all’offerta.

Cosa si ottiene in termini di servizi? Viaggiare ovunque con cambi valuta illimitati, spendendo, cambiando e trasferendo somme a ottimi tassi di cambio e senza commissioni.

Inoltre si otterranno due tipologie di copertura assicurativa: una medica di emergenza globale e sul bagagliaio e una sugli acquisti effettuati in caso di furto o danneggiamenti.

Banking online e il suo futuro visto da Revolut

La seconda novità riguarda direttamente il banking online. Dopo il boom in epoca pandemia, questa tendenza ha adesso messo in evidenza gli attori considerati dagli utenti più competitivi.

Revolut, ovviamente, rientra in questa categoria, e diventerà ancora più ricercata dagli utenti dopo aver creato una nuova app chiamata Revolut Pro.

È esplicitamente indirizzata a liberi professionisti, lavoratori autonomi e freelance e pensata appositamente per il lavoratore flessibile, ossia quello che necessita di servizi maggiormente sofisticati rispetto a conti retail classici.

Questa app nasce soprattutto dall’intento di fornire loro una soluzione meno complessa di un conto aziendale completo, spesso non necessaria alla maggior parte di queste figure lavorative.

Non ci sono canoni mensili o requisiti di saldo e deposito. Il conto viene creato in poco meno di due minuti entrando nella stessa app Revolut. Inoltre viene offerta una carta di debito con cashback.

Il conto consente ai possessori l’invio rapido e sicuro di bonifici e pagamenti multi-valuta istantanei verso banche esterne oppure un altro conto Revolut. È possibile anche monitorare i pagamenti e generare fatture.

