Black Friday: sconto 1810€ sulla TV 4K Neo QLED Samsung

Quello proposto sulla Smart TV 4K da 85 pollici della linea Samsung Neo QLED è certamente uno degli sconti più imponenti di questo Black Friday appena iniziato su Amazon: ben 1.810 euro in meno rispetto al listino ufficiale ufficiale. È l’occasione perfetta per mettere in salotto un televisore progettato per soddisfare le esigenze di chi non accetta compromessi.

Samsung, TV Neo QLED 85″: l’offerta del Black Friday

Elencare tutti i punti di forza è quasi un’impresa, qui ci limitiamo a quelli principali, rimandando alla scheda del prodotto per saperne di più. Il design è elegante e sottile, nonostante le dimensioni del pannello. Utilizza la tecnologia Neo QLED per riprodurre immagini perfette in ogni situazione. Ci sono il supporto ad Alexa e Assistente Google, le tecnologie Quantum HDR, Dolby Atmos e OTS+, ogni componente necessaria per la connettività, la predisposizione per il nuovo digitale terrestre, l’unità Neo Quantum Processor 4K che si occupa di ogni operazione, Motion Xcelerator Turbo Pro e FreeSync Premium Pro. Ci sono modalità ottimizzate per il gaming, le applicazioni preinstallate per tutte le piattaforme di streaming e molto altro ancora Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Lo sconto di 1.810 euro è applicato in automatico dall’e-commerce, portando così la spesa al prezzo finale di 2.599 euro invece di 4.409 euro. Non si tratta certo di un esborso economico contenuto, ma la Smart TV 4K di Samsung da 85 pollici con tecnologia Neo QLED è in grado di rivoluzionare l’esperienza di intrattenimento in salotto.

