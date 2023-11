Black Friday: sconto sul Mini PC Lenovo ThinkCentre

Perfetto per il lavoro di tutti i giorni, così come per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale, Lenovo ThinkCentre è in offerta su Amazon in occasione del Black Friday. Si tratta di un Mini PC dall’ingombro minimo sulla scrivania, ma caratterizzato da un comparto hardware che non deluderà, progettato dal marchio leader del mercato per andare incontro alle esigenze degli utenti.

Lenovo ThinkCentre: Mini PC in sconto al Black Friday

Il sistema operativo è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft. Passiamo in rassegna le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate: processore Intel Core i7 di sesta generazione, 16 GB di RAM, unità SSD da 1 TB per l’archiviazione dei dati e Wi-Fi per la connettività wireless. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa del prodotto, mentre qui sotto è possibile dare uno sguardo al design e alle porte di connessione presenti sul case: USB, Ethernet, uscite video ecc.

Al prezzo finale di 284 euro, il Mini PC della gamma Lenovo ThinkCentre è un ottimo affare. Si tratta di un prodotto ricondizionato fornito con un anno di garanzia grazie al programma Amazon Renewed, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, ispezionato, testato e pulito da professionisti.

