Black Friday: SCONTO MONSTRE sul Mini PC di Beelink

Tra le migliori offerte di oggi su Amazon, che anticipano la Settimana del Black Friday, vale la pena segnalare lo sconto di 150 euro rispetto al listino per Beelink SER5 MAX. È un Mini PC potente e versatile, dal design compatto, acquistabile in promozione semplicemente attivando il coupon dedicato. Vediamo quali sono i suoi principali punti di forza.

Beelink SER5 Max: Mini PC a -150€ per il Black Friday

Le specifiche tecniche sono di fascia alta. Eccole: processore AMD Ryzen 7 5800H con chip grafico AMD Radeon, 16 GB di RAM (espandibile fino a 64 GB), unità SSD M.2 NVMe da 1 TB per l’archiviazione dei dati (espandibile fino a 2 TB), moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per la connettività wireless, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una Type-C con uscita video, jack audio, slot Ethernet, output video HDMI e DisplayPort per la connessione simultanea a un massimo di tre monitor con supporto alla risoluzione 4K. Altri dettagli nella scheda del prodotto.

Considerando le sue caratteristiche, Beelink SER5 MAX al prezzo finale di 349 euro è un affare da cogliere al volo. Mettendolo sulla scrivania si potrà contare su un alleato fondamentale per la produttività quotidiana, ma non solo, anche per lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero. È una delle offerte più interessanti che anticipano di poche ore l’inizia della Settimana dedicata al Black Friday su Amazon.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita entro un paio di giorni per chi effettua subito l’ordine. Ci sarà poi, eventualmente, la possibilità di restituirlo fino al 31 gennaio 2024 ricevendo un rimborso completo della spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.