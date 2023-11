Black Friday: SCONTO XXL sul Mini PC di UXX

Amazon ha tagliato il prezzo del Mini PC del marchio UXX (uno di quelli emergenti nel settore) adatto a produttività, studio, navigazione e intrattenimento. Mettendolo subito nel carrello e approfittando dell’offerta è possibile metterlo sulla scrivania con uno sconto del 38% rispetto a quello della migliore offerta recente. Vediamo perché si tratta di un’ottima occasione e perché vale la pena non lasciarselo sfuggire.

Il Mini PC di UXX con Windows 11 in offerta per il Black Friday

Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron N5095 con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, unità eMMC da 256 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, slot Ethernet, due porte USB 3.0 Type-A e altrettante USB 2.0 Type-A, due USB-C (una con output video), due uscite video (per il collegamento simultaneo a un massimo di tre schermi con supporto alla risoluzione 4K e jack audio da 3,5 mm. Per altre informazioni, consulta la scheda del prodotto.

Al prezzo finale di soli 184 euro, il Mini PC di UXX nella configurazione appena descritta è un affare da cogliere al volo. È possibile contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio in pochi giorni. Oltre al dispositivo, la confezione include un mouse, l’alimentatore, il manuale e un cavo per il collegamento al monitor. Insomma, non manca davvero nulla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.