Black Friday SICURO con 2 telecamere interno e 4 funzioni IMMANCABILI

Diciamo che mettere casa in sicurezza è un lavoraccio, soprattutto se chiami uno specialista. Naturalmente devi pagare il servizio quindi i costi salgono alle stelle e non sempre ottieni ciò che vuoi. Senti un po’, visto che oggi è il Black Friday perché non ti togli questo sassolino dalla scarpa e risolvi in modo semplice, funzionale e veloce? Ebbene sì, ho da proporti due telecamere da interno firmate EZVIZ.

Il massimo della comodità e dotate di tutte le funzioni che ti occorrono, sono semplici sia da installare sia da usare. Con lo sconto in corso su Amazon non hai un minuto da perdere: approfitta del 30% di sconto e falle tue a soli 48€.

Le spedizioni? Ovviamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Telecamera interno: installarle è una passeggiata

Sono due e sono piccole e comode. Devi soltanto scegliere dove metterle per passare allo step successivo ossia collegarle ad una presa e scaricare l’app sul tuo smartphone. Come vedi, niente di più semplice visto che nel giro di 5 minuti hai fatto già tutto.

EZVIZ ha ideato questo sistema di sicurezza che si adatta ad ogni esigenza ma soprattutto a tutti gli utenti, anche quelli che non sono molto ferrati in tecnologia. Dal momento che sono così semplici da utilizzare, ti farà piacere sapere che puoi controllarle dal telefono con un solo tocco. Apri l’applicazione e sai cosa accade anche a chilometri di distanza.

Obiettivo 1080p per una risoluzione avanzata e da cinema e tante tecnologia al loro interno. Non mancano all’appello la visione notturna per le ore senza luce, il rilevatore di movimento con notifica push, l’audio a 2 vie per comunicare a distanza e anche un’aggiunta. Devi sapere che il sistema è compatibile altresì con gli assistenti vocali e se hai Amazon Alexa con display intelligente, puoi usare anche quello per il controllo.

Ottime, semplice, complete di tutto. Non ti perdere queste 2 telecamere da interno di EZVIZ al Black Friday di Amazon, solo 48€ con un click.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.