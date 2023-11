Black Friday, smartphone Android a 59€: è TCL 405

Una segnalazione veloce per lo smartphone TCL 405 in offerta lampo a 59 euro su Amazon per il Black Friday. Gli interessati non perdano tempo, sta andando a ruba. Una volta terminata la promozione tornerà in vendita al suo prezzo di listino.

TCL 405 a prezzo stracciato per il Black Friday

Il sistema operativo è Android (Go Edition) con accesso alla piattaforma Google Play per il download di giochi e applicazioni. Per l’elenco completo delle caratteristiche e delle specifiche tecniche rimandiamo alla scheda del prodotto. Tra quelle più importanti segnaliamo il display da 6,6 pollici con risoluzione HD+. la doppia fotocamera da 13 megapixel, il supporto Dual SIM e la batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata.

La colorazione è Lavander Purple, quella visibile qui sora. Al prezzo di soli 59 euro è un affare da cogliere al volo per chi cerca uno smartphone economico, ma completo di tutto ciò che serve. Si può contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno.

La Settimana del Black Friday è il momento perfetto per acquistare quello che hai sempre desiderato, a prezzi scontati. Visita la sezione dedicata di Amazon e non perdere l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.