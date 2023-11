Black Friday: lo speaker BT di Marshall a PREZZO STRACCIATO

Il marchio Marshall è da sempre garanzia di qualità sul fronte audio e un prodotto come Emberton non fa eccezione: proposto oggi da Amazon con uno sconto del 34% sul prezzo di listino, lo speaker Bluetooth portatile è in grado di riprodurre suono a 360 gradi e può contare sull’impermeabilità IPX7. L’offerta anticipa l’inizio della Settimana del Black Friday sull’e-commerce.

Marshall Emberton

Tra gli altri punti di forza, l’autonomia fino a 20 ore con una sola ricarica, per una riproduzione senza interruzioni. Pesa solo 0,7 Kg ed è dotato di una manopola di controllo multidirezionale che lo rende estremamente facile da usare. Il design è quello classico del brand, ispirato alle casse e agli amplificatori che da sempre accompagnano i musicisti sul palco. Hai bisogno di altre informazioni? Le trovi tutte nella descrizione completa.

L’offerta di oggi permette di acquistare l’ottimo speaker Bluetooth portatile Marshall Emberton al prezzo finale di soli 99 euro, con uno sconto del 34% rispetto al listino ufficiale. A garantire la qualità del prodotto ci sono quasi 12.000 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio pari a 4,7/5 stelle.

Se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua. Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, assicurando la consegna gratuita in un giorno. Un’ottima occasione per portarsi avanti con i regali in vista del periodo delle festività, anticipando anche la Settimana del Black Friday.

