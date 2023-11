Black Friday: SSD Samsung 2TB al MINIMO STORICO

Come certifica il bollino su Amazon, la SSD da 2 TB della gamma Samsung 990 PRO è compatibile anche con la console PS5. Oggi è protagonista di un’offerta sull’e-commerce che la porta al suo prezzo minimo storico. Vediamo perché si tratta della scelta giusta per garantire prestazioni e integrità dei dati senza compromessi.

Samsung 990 PRO: SSD 2 TB in offerta al Black Friday

È caratterizzata dal fattore di forma M.2 2280 e basata sullo standard PCIe 4.0. Può raggiungere la velocità di 7.450 MB/s in fase di lettura e di 6.900 MB/s in scrittura. Questo permette di rendere l’avvio della macchina immediato. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Amazon si occupa direttamente di vendita e spedizione, garantendo la consegna gratuita in un solo giorno a chi effettua subito l’ordine. Ricapitolando: è possibile allungare le mani sulla SSD da 2 TB della linea Samsung 990 PRO, compatibile anche con la console PS5, al prezzo minimo storico di 149 euro invece di 259,99 euro come da listino, con uno sconto di 110 euro applicato in automatico dall’e-commerce. Serve aggiungere altro?

