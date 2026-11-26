HP ENVY 6120e è al suo prezzo minimo storico su Amazon, tra le offerte del Black Friday. Se stavi aspettando l’occasione giusta per comprare una nuova stampante, il momento è arrivata. È un modello multifunzione a getto d’inchiostro con supporto al formato A4, vassoio di alimentazione in grado di ospitare 100 fogli, connettività Wi-Fi dual band e possibilità di gestione anche in modalità wireless attraverso un’applicazione su smartphone.

La stampante HP ENVY 6120e in sconto al BF

Tra i punti di forza ci sono la stampa fronte/retro automatica anche per le foto, la stampa senza bordi, il display touchscreen a colori nella parte frontale, la velocità fino a 10 ppm in bianco e nero e fino a 7 ppm a colori, con risoluzione fino a 4800×1200 dpi. Utilizza due cartucce separate, una per il nero e l’altra per la tricromia, così da ottimizzare i consumi. Altre informazioni su specifiche tecniche e funzionalità supportate sono nella scheda del prodotto. L’immagine qui sotto mostra le dimensioni, piuttosto compatte, così da occupare meno spazio possibile sulla scrivania: 36,1 centimetri di profondità, 43,3 centimetri di larghezza e 13,5 centimetri di altezza.

In questo momento la stampante HP ENVY 6120e si trova in forte sconto e può essere tua al prezzo minimo storico di soli 46,99 euro (quello del listino ufficiale è 89,90 euro). Sia la vendita che la spedizione sono gestite direttamente dall’e-commerce, senza passare da intermediari. Registrando il prodotto entro fine gennaio si ottengono anche 40 euro di cashback.

Sono queste le ore giuste per dare un’occhiata alle offerte del Black Friday su Amazon. Sono disponibili promozioni per migliaia di prodotti di ogni genere: dalla tecnologia agli articoli per la casa. L’evento in corso si concluderà il 30 novembre con il Cyber Monday.