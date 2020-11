Amazon anticipa il Black Friday con un’offerta interessante sul Surface Pro 7 di Microsoft, proposto con il 25% di sconto sul prezzo di listino. È il tablet progettato dal gruppo di Redmond per offrire il meglio dell’ecosistema Windows in un formato portatile, capace all’occorrenza di trasformarsi in un piccolo laptop se abbinato a una tastiera fisica.

Surface Pro 7 in offerta su Amazon per il Black Friday

Queste le specifiche tecniche integrate: display touchscreen da 12,3 pollici con risoluzione 2736×1824 pixel, processore quad core Intel Core i5-1035G4, GPU Intel Iris Plus per la gestione del comparto grafico, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD da 158 GB per lo storage, WiFi, Bluetooth e batteria in grado di garantire fino a cinque ore di utilizzo continuato con una sola ricarica.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 Home. Tutto questo nel Surface Pro 7 di Microsoft, proposto oggi dallo store al prezzo di 799 euro invece di 1.069 euro come da listino. È una delle occasioni che su Amazon anticipano l’appuntamento con il Black Friday.