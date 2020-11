Wi-Fi Mesh Amazon eero: più di 100€ di sconto

Il sistema Wi-Fi mesh Amazon eero, uno dei migliori in commercio per rapporto qualità-prezzo, è oggi in offerta al prezzo di soli 167,40 euro invece di 279 euro per quanto riguarda il set da 3 e a soli 65,40 euro invece di 109 euro per un singolo device.

Amazon eero: la potenza della connessione Wi-Fi in un piccolo device

eero è un sistema di router e satelliti che offre una grande potenza del segnale wireless, consentendo di generare una rete WiFi Mesh. Un singolo dispositivo eero copre una superficie fino a 140 m² (fino a 460 m² per il pacchetto da 3 dispositivi) e può essere aggiunto a un qualsiasi sistema Wi-Fi eero per aumentarne la portata.

Tutto è facilmente gestibile sia tramite Amazon Alexa e Apple HomeKit che tramite la comoda applicazione eero con cui è possibile vedere cosa succede nella rete, controllare l’uso dei dispositivi, condividere la rete con gli amici e mettere Internet in pausa.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, il router eero è dotato di connessione Wi-Fi dual-band, 2,4 GHz e 5 GHz in contemporanea, 2×2 MU-MIMO, beamforming, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ed è adatto a connessioni di rete fino fino a 550 Mbps (il set da 3 è ideale per Internet fino a 350 Mbps). Il cuore pulsante del dispositivo è composto da un processore quad-core da 700 MHz, 512 MB di RAM e memoria flash da 4 GB.

Con Bluetooth 5.0 e un sistema di sicurezza dotato di crittografia WPA2, profili famiglia, DHCP, IPv6, NAT, VPN Passthrough, UPnP, IP statico e port forwarding, questo fantastico router può essere vostro con uno sconto del 40% rispetto al prezzo di listino.