Black Friday: tablet Android Teclast a PREZZO STRACCIATO

Perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali, ma anche per navigare e sfogliare le bacheche dei social network, Teclast P40S è fra i tablet più convenienti di oggi su Amazon, grazie al forte sconto del Black Friday. Oltre 2.500 recensioni positive scritte da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova ne certificano la qualità. Vediamo quali sono i suoi principali punti di forza.

Tablet in offerta al Black Friday: Teclast P40S

Il sistema operativo è Android con accesso garantito alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi. Queste, invece, sono le specifiche tecniche integrate: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel e pannello IPS, processore octa core MediaTek MT8183 con GPU Mali-G72, 12 GB di RAM (6-6 GB di espansione), 128 GB di memoria interna (espandibili fino a 128 GB con microSD), fotocamere da 13 e 5 megapixel, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, jack audio per le cuffie e batteria da 6.000 con ricarica USB-C. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto. Qui sotto è invece visibile il design, elegante e sottile con uno spessore di soli 9 millimetri.

Grazie allo sconto nella giornata più calda dell’anno per lo shopping online è possibile acquistare il tablet Teclast P40S al prezzo finale di soli 95,99 euro nella colorazione Mint Green con telaio caratterizzato da finiture in metallo. La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio garantita entro un paio di giorni.

Sei ancora in tempo per approfittare delle offerte di Amazon per il Black Friday: l’evento organizzato dall’e-commerce andrà avanti per tutto il fine settimana e si concluderà solo lunedì con l’appuntamento del Cyber Monday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.