Black Friday: l'ottimo Ticwatch Pro 5 con Wear OS a -108€

Un’ottima offerta a -108 euro da mettere al polso per il Black Friday su Amazon: è quella che vede protagonista Ticwatch Pro 5, senza dubbio uno dei migliori smartwatch Wear OS in circolazione. È in doppio sconto grazie a una riduzione automatica del prezzo e a un coupon da attivare. Tra i principali punti di forza, l’autonomia molto elevata, grazie alla batteria interna e all’utilizzo di un doppio display, uno dei quali a risparmio energetico.

Metti al polso Ticwatch Pro 5 per il Black Friday

Zero compromessi in termini di qualità costruttiva, certificazione waterproof per la resistenza all’acqua e funzionalità avanzate per il monitoraggio sia della salute che dell’attività fisica. Non manca la sincronizzazione in modalità wireless con gli smartphone Android, ma l’ascolto della musica è indipendente, grazie alla memoria interna. A livello di specifiche tecniche, segnaliamo il processore Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, 2 GB di RAM, 32 GB di storage, GPS e NFC per i pagamenti. Per saperne di più, consultare la descrizione completa.

La promozione di oggi permette di comprare Ticwatch Pro 5 al prezzo finale di 251 euro invece di 359 euro come da listino. Lo sconto di 108 euro include quello di 28 euro da ottenere attivando il coupon nella scheda. È possibile scegliere tra le colorazioni Obsidian e Sandstone dello smartwatch visibili qui sopra, la spesa non cambia. Si può inoltre contare sulla disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio garantita in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.