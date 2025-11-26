Black Friday e VPN: l'occasione migliore dell'anno

È tempo di Black Friday anche per le VPN: qui è dove ti segnaliamo la migliore offerta dell’anno per quella di NordVPN. È il servizio premium da scegliere per navigare e svolgere qualsiasi altra attività online potendo contare su una protezione totale dei dati personali e della privacy, in modo sempre anonimo ed evitando ogni forma di tracciamento.

-74% e 3 mesi extra nel Black Friday di NordVPN

Per l’occasione è proposto il 74% di sconto e 3 mesi extra con l’attivazione dell’abbonamento dalla durata biennale. Vale a dire che, con il trimestre gratis, si arriverà fino al febbraio 2028. Include l’accesso a una rete globale con oltre 8.600 server in 168 location del mondo ai quali collegarsi per ottenere indirizzi IP da paesi sempre diversi, aggirando così censure e blocchi territoriali. A questo si aggiungono strumenti dedicati a tenere lontani le campagne di phishing, le truffe e il codice dannoso dei malware, un password manager multipiattaforma, il Data Breach Scanner che avvisa tempestivamente in caso di violazioni e 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato. L’elenco completo delle funzionalità integrate è riportato sul sito ufficiale.

Il piano Base è proposto al prezzo mensile di soli 2,99 euro, una spesa davvero irrisoria considerando quanto incluso. Ci sono poi le formule Plus e Ultimate per funzionalità aggiuntive come l’assicurazione Cyber per il recupero delle perdite causate da frodi informatiche o furto di identità. In ogni caso, la VPN può sempre essere utilizzata su un massimo di 10 dispositivi in contemporanea.

Inoltre, con la garanzia di rimborso, entro 30 giorni dalla sottoscrizione sarà possibile riottenere per intero la cifra spesa se il servizio non dovesse dimostrarsi all’altezza delle aspettative. L’offerta per il Black Friday di NordVPN terminerà a breve: approfittane ora per non perdere l’occasione.