AFFARE Xiaomi: sconto 100€ su POCO M5s per il Black Friday

POCO M5s al prezzo di soli 109 euro è l’affare del Black Friday sullo store ufficiale di Xiaomi. Completo sotto ogni fronte e dotato di un comparto fotografico evoluto, lo smartphone è protagonista di un forte sconto che consigliamo di non perdere. Tra i punti di forza lo schermo di tipo AMOLED e il supporto alla ricarica rapida da 33 W.

POCO M5s a 109€ è l’affare del Black Friday

Ecco le sue specifiche tecniche: pannello DotDisplay da 6,43 pollici con risoluzione 2400×18080 pixel, luminosità fino a 1.100 nit e Gorilla Glass, processore MediaTek Helio G95 con GPU Mali-G76 MC4, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB, fotocamera posteriore da 64+8+2+2 megapixel, selfie camera frontale da 13 megapixel, sensore di impronte laterale, sblocco con il riconoscimento facciale, NFC, supporto Dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, resistenza a schizzi, acqua e polvere grazie alla certificazione IP53 e batteria da 5.000 mAh per un’autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata MIUI e accesso a Google Play per il download delle applicazioni. Vuoi saperne di più? Dai un’occhiata alla scheda del prodotto.

Al prezzo finale di 109 euro invece di 209 euro, con un risparmio di ben 100 euro per il Black Friday, POCO M5s è tra i migliori affari di oggi. È possibile scegliere fra le quattro colorazioni mostrate qui sopra, la spesa non cambia: White, Yellow, Blue e Black.

Promosso dalle recensioni per il suo elevato rapporto qualità-prezzo, lo smartphone è la scelta giusta per chi cerca un modello dal design curato nei minimi dettagli e dalle funzionalità multimediali avanzate, soprattutto sul fronte fotografico. Inoltre, è possibile contare sulla qualità garantita da Xiaomi anche in termini di supporto sul fronte software con il rilascio costante di aggiornamenti.

