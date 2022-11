Xiaomi TV Stick 4K: l'affare del Black Friday

Il dispositivo non ha bisogno di presentazioni: Xiaomi TV Stick 4K è uno dei migliori dongle HDMI in circolazione. Lo si infila nel televisore e subito lo trasforma in una Smart TV completa di accesso a tutte le piattaforme di streaming e non solo. Oggi è protagonista di un’offerta Amazon davvero imperdibile, con uno sconto del 43% sul prezzo di listino.

Black Friday e streaming: l’offerta su Xiaomi TV Stick 4K

Sul telecomando in dotazione, con microfono integrato, sono presenti due pulsanti per l’accesso rapido a Netflix e Prime Video, ma il supporto è garantito anche per tutti gli altri servizi più celebri. Il sistema operativo è Android TV, non manca la compatibilità con tecnologie come il formato Ultra HD, Dolby Atmos, DTS e HDR. Per tutti gli altri dettagli puoi fare riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento, la versione 4K e italiana di Xiaomi TV Stick è in vendita su Amazon al prezzo di soli 39,99 euro, quasi la metà in occasione del Black Friday.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito domani sarà a casa tua.

