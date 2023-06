Sei episodi da rivedere prima di Black Mirror 6

Il conto alla rovescia che porterà Black Mirror 6 sui nostri schermi è (fortunatamente) ormai quasi scaduto: la sesta stagione della serie antologia creata da Charlie Brooker arriverà domani, giovedì 15 giugno, in esclusiva streaming su Netflix. Quale occasione migliore per ingannare l’attesa con una maratona in cui recuperare gli episodi migliori di quelle precedenti? Qui è dove proponiamo la nostra Top 6.

Black Mirror 6 sta arrivando: fatti trovare pronto

Il trailer qui sotto anticipa ambientazioni e protagonisti che vedremo tra poche ore, ci sono anche Aaron Paul (Breaking Bad, Better Call Saul) e Salma Hayek (Frida, House of Gucci). Questi, invece, i titoli: Joan è terribile, Loch Enry, Beyond the sea, Mazey day e Demone 79. Niente spoiler, anticipiamo solo che avremo a che fare con una missionie nello spazio, la mancanza di privacy che mette a dura prova una celebrità e molto altro ancora.

Ecco dunque gli episodi migliori da rivedere in questo ultimo scorcio di attesa. Si tratta ovviamente di una selezione del tutto personale e sulla quale ognuno è libero di dissentire: in prima posizione lo speciale natalizio di ormai quasi dieci anni fa, che per durata e qualità somiglia più a un film che al contenuto extra di una serie.

Bianco Natale (Speciale, 2014); Messaggio al Primo Ministro (prima stagione, 2012); Ricordi pericolosi (prima stagione, 2012); Caduta libera (terza stagione, 2016); 15 milioni di celebrità (prima stagione, 2011); Torna da me (seconda stagione, 2013).

Grazie alla promozione di Sky è possibile allungare le mani su tutti i contenuti di Sky TV e all’intero catalogo di Netflix al prezzo mensile di soli 19,90 euro invece di 30,00 euro come da listino: ci sono anche tutti gli episodi di Black Mirror.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.