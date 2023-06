Black Mirror 6: guarda la serie in streaming

Black Mirror 6 arriva oggi in streaming su Netflix. È il giorno più atteso dai tanti fan della serie antologica, al debutto nell’ormai lontano 2012 con una prima stagione capace di rompere gli schermi e definire un nuovo standard per quanto riguarda la narrazione fantascientifica e distopica sul piccolo schermo. Sono trascorsi quattro anni dalla quinta, accolta invece con poco entusiasmo.

Guarda subito in streaming gli episodi di Black Mirror 6

Per tornare ai fasti di un tempo, la produzione ha scelto di ingaggiare un cast d’eccezione: nel cast di attori trovano posto, tra gli altri, anche Salma Hayek (Frida, House of Gucci) e Aaron Paul (Breaking Bad, Better Call Saul). Questo il trailer ufficiale condiviso nelle scorse settimane dalla piattaforma.

Ecco quali sono i cinque episodi che compongono la sesta stagione di una delle serie più apprezzate di sempre tra quelle giunte nel catalogo di Netflix.

Joan è terribile

Una donna del tutto normale resta sconvolta quando scopre che una piattaforma di streaming globale ha pubblicato un adattamento drammatico per la TV della sua vita, in cui è interpretata dalla famosa attrice di Hollywood Salma Hayek.

Loch Enry

Una giovane coppia si reca in una sonnolenta cittadina scozzese per iniziare a lavorare a un raffinato documentario sulla natura, ma si fa coinvolgere da un’intrigante storia locale collegata a eventi scioccanti del passato.

Beyond the sea

In un 1969 parallelo, due uomini in una pericolosa missione high tech affrontano le conseguenze di una tragedia inimmaginabile.

Mazey day

Una starlet tormentata è perseguitata da invadenti paparazzi mentre affronta le conseguenze di un incidente stradale.

Demone 79

Inghilterra settentrionale, 1979. Una timida commessa è spinta a compiere atti terribili per impedire un disastro.

Chi sceglie di approfittare dell’ offerta proposta da Sky può ottenere l’accesso a tutti i contenuti di Sky TV e all’intero catalogo di Netflix al prezzo mensile di soli 19,90 euro invece di 30,00 euro come da listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.