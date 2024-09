Black Mirror 7: annunciato il cast, questi gli attori

Nel mese di marzo, Netflix ha annunciato l’uscita di Black Mirror 7 per il 2025. Ora, in concomitanza con l’evento Geeked Week in cui sono state presentate alcune delle più importanti novità in arrivo sulla piattaforma, è stato svelato il cast di attori che darà vita agli episodi della nuova stagione (speriamo migliore rispetto all’ultima).

Gli attori che daranno vita a Black Mirror 7

È stato pubblicato un teaser dedicato (qui sotto un fotogramma) con un post su X. Lo stile è pienamente in linea con la narrazione sci-fi della serie. Mostra il monitor di un vecchio computer, una schermata di errore e un caricamento che non va a buon fine. Poi, la comparsa di nomi che scorrono rapidamente davanti ai nostri occhi in ordine alfabetico. Come di rito, non mancano gli easter egg.

Tra gli attori coinvolti ci sono Paul Giamatti (Cinderella Man, Downton Abbey), Peter Capaldi (Doctor Who), Awkwafina (ha doppiato diversi film d’animazione, tra i quali Kung Fu Panda 4), Issa Rae (Barbie), Tracee Ellis Ross (American Fiction) e Rashida Jones (Silo).

Trovano posto anche alcuni di coloro che hanno interpretato i membri virtuali dell’equipaggio della USS Callister, nell’omonimo episodio della quarta stagione: Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Billy Magnussen, Milanka Brooks e Osy Ikhile. La nuova stagione includerà un sequel dedicato.

Ancora, tra gli easter egg che si possono scovare osservando attentamente il teaser, uno fa riferimento a Bandersnatch, il film interattivo rilasciato a fine 2019. È infatti chiamata in causa la Tuckersoft, come visibile nello screenshot qui sotto. È la software house al centro della trama.