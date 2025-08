Guarda Eyes of Wakanda: la nuova serie Marvel su Disney+

Su Disney+ è arrivata la nuova miniserie televisiva animata Marvel ambientata nell’universo immaginario del Wakanda. Si chiama Eyes of Wakanda e racconta la storia della Harut Zaraze, i guerrieri wakandiani impegnati per recuperare artefatti di Vibranio dai nemici del Wakanda. La serie antologica è composta da quattro episodi: se non sei abbonato puoi iscriverti a partire da 5,99 euro al mese

Il cast, nella versione originale, include le voci di Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher, Larry Herron, Adam Gold, Lynn Whitfield, Jacques Colimon, Jona Xiao, Isaac Robinson-Smith, Gary Anthony Williams, Zeke Alton, Steve Toussaint e Anika Noni Rose.

Con la direzione di Todd Harris. Ryan Coogler, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito e Dana Vasquez-Eberhardt, è una serie che promette di aggiungere un tassello interessante al Marvel Cinematic Universe, rappresentando la quarta serie animata dei Marvel Studios.

Per guardare questa e tutti gli altri contenuti presenti nel catalogo, puoi abbonarti a Disney+ a partire da 5,99 euro al mese.