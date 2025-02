Black Ops 6 è il primo Call of Duty con contenuti AI

Scorrendo la scheda Steam di Call of Duty: Black Ops 6, alla sezione “Divulgazione dei contenuti generati dall’AI”, si legge Il nostro team utilizza strumenti di AI generativa come supporto per lo sviluppo di alcuni asset di gioco , senza però specificare quali. Può essere considerata a tutti gli effetti un’ammissione, dopo che qualcuno ha notato all’interno del gioco un Babbo Natale zombi con sei dita.

Activision ammette: AI nell’ultimo Call of Duty

Il publisher Activision ha dunque deciso di confermare ufficialmente ciò che ai giocatori era chiaro da tempo, fin dall’uscita del titolo avvenuta nell’ottobre scorso. A suggerirlo sono state anche alcune decorazioni delle armi e altri dettagli avvistati in-game, dallo stile molto simile a quello restituito dai sistemi text-to-image.

Le recensioni su Steam non possono essere considerate un successo e non esclusivamente per fattori legati all’intelligenza artificiale. C’è chi punta il dito contro un’ottimizzazione del comparto grafico non all’altezza delle aspettative e chi su un’eccessiva enfasi riservata ai contenuti aggiuntivi a pagamento.

Ciò nonostante, le vendite sono andate molto bene. Vale soprattutto per la fase di lancio e, in particolare, per gli Stati Uniti, dove è risultato il gioco più acquistato del 2024.

Intelligenza artificiale e industria gaming

L’impatto dell’intelligenza artificiale nell’industria videoludica è ancora da valutare. Le recenti forti riduzioni del personale che hanno interessato quasi tutti i big del settore sono da ricondurre perlopiù alla contrazione del giro d’affare conseguente all’incremento registrato negli anni scorsi, durante il periodo della pandemia. Anche la massiccia adozione dell’AI potrebbe però farsi sentire e quanto appena ammesso da Activision non fa altro che confermare come non siano solo i piccoli studi indipendenti a farne uso, per rendere più rapido e snello il ciclo produttivo.

Progetti come Muse di Microsoft, che promettono di rivoluzionare le fasi di prototipazione e sviluppo, vanno sempre più in questa direzione.