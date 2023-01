Black Panther Wakanda Forever: ecco l'uscita su Disney+

Ora è ufficiale, abbiamo una data di uscita definitiva per Black Panther: Wakanda Forever in streaming su Disney Plus. La pellicola debutterà il giorno mercoledì 1 febbraio 2023. Sarà uno dei contenuti presenti nel catalogo della piattaforma (17 in totale) a poter beneficiare del programma di certificazione IMAX Enhanced, con aspect ratio 1.90:1.

Disney+, una data di uscita per Black Panther: Wakanda Forever

Basato sul personaggio Marvel della Pantera Nera e realizzato con un budget pari a circa 250 milioni di dollari, ha incassato oltre 440 milioni di dollari in Nord America e più di 380 milioni di dollari nel resto del mondo. È stato inoltre accolto molto positivamente sia dal pubblico sia dalla critca. Di seguito il trailer ufficiale distribuito nei mesi scorsi, in vista dell’arrivo nei cinema a inizio novembre.

Per la regia di Ryan Coogler (già al lavoro sul primo film della serie e su Creed: Nato per Combattere), vede nel cast di attori la presenza di Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Dominique Thorne, Florence Kasumba, Michaela Coel, Tenoch Huerta, Martin Freeman e Angela Bassett. La colonna sonora è stata curata dal compositore svedese Ludwig Göransson, al lavoro anche con Christopher Nolan su quella di Oppenheimer. Per quanto riguarda la durata, ci si dovrà mettere comodi per godersi i suoi 161 minuti. Il rating inerente all’età ne consiglia la visione dai 12 anni in su.

