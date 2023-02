Black Panther: Wakanda Forever, ci sarà un sequel?

Black Panther: Wakanda Forever ha appena fatto il suo debutto in streaming su Disney Plus, ma vale la pena recuperare le voci di corridoio su quello che potrebbe essere il suo sequel. L’eventuale uscita trasformerebbe la serie in una trilogia, dopo la prima pellicola vista nel 2018 e la seconda pellicola approdata nei giorni scorsi su piattaforma che, lo ricordiamo, chiude la cosiddetta Fase 4 dell’universo cinematografico Marvel.

Possibile sequel per Black Panther: Wakanda Forever

L’ipotesi è concreta. A parlarne sono stati per primi il regista Ryan Coogler e il produttore Kevin Feige. Già nel mese di novembre, i due hanno confermato di aver discusso della possibilità di realizzare un terzo film. Il rumor si è poi rafforzato nelle scorse settimane, quando l’attrice Letitia Wright, impegnata nei panni della protagonista principale (Shuri, Black Panther) ha affermato che il cast ha bisogno di un “piccolo break” prima di tornare al lavoro.

Va poi considerata un’ulteriore dichiarazione, quella dell’altro produttore, Nate Moore, che sempre a novembre ha etichettato la serie Ironheart, in arrivo nell’autunno 2023, come sequel diretto di Wakanda Forever. Insomma, si attendono chiarimenti.

Quel che possiamo fare ora è goderci le oltre due ore e mezza del secondo film di Black Panter in streaming su Disney Plus. Qui sopra il trailer. Ricordiamo che il contenuto è entrato a far parte della collezione IMAX Enhanced della piattaforma.

