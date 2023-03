La storia di BlackBerry diventa un film: il trailer

La storia di BlackBerry iniziata con una visione ( Immagina un telefono cellulare e un dispositivo per le email, il tutto in un’unica cosa ) e finita come tutti sappiamo, sta per diventare un film. Diretta da Matt Johnson, la pellicola arriverà nelle sale statunitensi il 12 maggio 2023, con l’obiettivo dichiarato di raccontare l’ascesa fulminea e la catastrofica scomparsa del primo smartphone al mondo .

Il primo trailer del film sulla storia di BlackBerry

Oggi, sul canale YouTube ufficiale di IFC Films ha fatto la sua comparsa il primo trailer del lungometraggio, che proponiamo in streaming di seguito. Dalle sequenze possiamo intuire che non si tratterà del solito documentario sulla parabola di una società che, dopo aver influenzato l’innovazione in un determinato ambito, non è stata in grado di rinnovare se stessa cedendo il passo alla concorrenza, assistendo inerme allo sgretolamento della propria leadership.

Nel cast di attori trovano posto Jay Baruchel, Glenn Howerton e lo stesso Matt Johnson, rispettivamente nei panni del co-fondatore Mihal “Mike” Lazaridis, di Research In Motion (ex numero uno di Research In Motion) e dell’altro co-fondatore Douglas Fregin.

Sono trascorsi oltre due decenni dal lancio del BlackBerry 957 datato aprile 2000, il primo dispositivo di una lunga serie in grado di strizzare l’occhio all’utenza enterprise, ponendo nelle mani dei professionisti un prodotto in grado di andare oltre i limiti che all’epoca contraddistinguevano i telefoni, implementando funzionalità avanzate per la comunicazione, l’accesso a Internet e soprattutto quella tastiera fisica diventata una vera e propria peculiarità del brand. Tutto cambierà qualche anno più tardi: non a caso, già nel trailer del film il tono della narrazione varia quando compare Steve Jobs con in mano l’iPhone originale. L’avanzata dell’ecosistema Android farà il resto.

