BlackBerry: niente smartphone 5G, è finita

Quello di BlackBerry è un epilogo alquanto triste e che nessuno avrebbe saputo prevedere o immaginare un decennio fa o poco più. Dal vertice del mercato mobile al dimenticatoio, passando attraverso una serie cessioni, tentativi di rilancio andati a vuoto e scelte discutibili. Ora l’ultimo capitolo della storia: OnwardMobility non è più in possesso della licenza per lo sfruttamento del marchio.

Ciò significa che non vedremo mai arrivare sugli scaffali quello smartphone 5G promesso nel 2020 e previsto nei negozi entro il 2021. All’annuncio iniziale non è mai seguito il rilascio di alcun comunicato né immagine del dispositivo. Stando ai rumor (mai confermati), sarebbe stato caratterizzato da un design simile a quello del modello Priv con sistema operativo Android, lanciato nel 2015 e visibile quo sotto.

Dal 2020 a oggi è giunta solo qualche rassicurazione sul work in progress, l’ultima poco più di un mese fa. Negli stessi giorni, i device con piattaforma OS 7.1, 10 e OS 2.1 hanno perso il supporto a servizi basilari quali chiamate e messaggistica.

To those who have waited so long, we are humbly aware that we owe you some form of communication as we reach the end of 2021. To misquote Mark Twain, “Contrary to popular belief, we are not dead.” https://t.co/In9tUibHjN pic.twitter.com/hQVjWlXBon

— OnwardMobility (@_OnwardMobility) January 7, 2022