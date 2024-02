Blackcatcard: il conto con prepagata che ti fa risparmiare

Blackcatcard è un conto senza deposito che offre un rendimento del 4%. È abbinato a una prepagata con IBAN che offre vari servizi aggiuntivi. Non ci sono requisiti specifici per l’apertura e puoi ricaricarlo rapidamente e in tutta comodità per i tuoi acquisti.

Blackcatcard: la prepagata con IBAN con rendimento del 4%

Con Blackcatcard puoi aprire un conto con IBAN gratuito immediatamente dopo la registrazione. Ti verrà fornita una MasterCard prepagata, già disponibile in formato digitale per essere utilizzata immediatamente, senza aspettare l’arrivo della versione fisica. Oltre al conto senza canone, offre numerosi servizi aggiuntivi senza costi, come bonifici SEPA e altre operazioni bancarie di base.

Il limite di prelievo è di 10.000€ al mese e 5.000€ al giorno, con prelievi gratuiti in europa e con commissione di 1,50€ se i prelievi vengono effettuati al di fuori del territorio europeo.

Tra i vantaggi, c’è la possibilità di beneficiare di un cashback fino al 5% se acquisti app e contenuti digitali su Google Play Store, il 2% su Amazon e lo 0,5% sugli acquisti con la carta.

Inoltre puoi avere un rendimento del 4% senza la necessità di aprire un conto deposito! Gli interessi ti verranno riconosciuti in base al saldo attuale, e puoi prelevare senza vincoli.

Con Blackcatcard i tuoi soldi sono sempre al sicuro, grazie all’utilizzo di sistemi moderni di protezione e a 3D Secure: la tecnologia proprietaria di MasterCard per la verifica di ogni transazione con codice OTP.

Per qualsiasi necessità, il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat. Se avrai bisogno di assistenza o hai domande sul tuo conto, ci sarà sempre qualcuno disponibile per aiutarti.

Con Blackcatcard puoi sfruttare tutti i suoi vantaggi per i tuoi acquisti quotidiani, non perdendoti l'esclusivo rendimento del 4% direttamente sul conto!

