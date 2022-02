Blackout non ti temo, con il Tecnoware Era Plus 1500 in sconto

Puoi smetterla di ricominciare da capo il tuo lavoro ad ogni calo di tensione, grazie ad un accessorio estremamente semplice quanto utile. Si tratta del gruppo di continuità Tecnoware Era Plus 1500, un dispositivo capace di offrire fino a 20 minuti di autonomia al tuo computer, disponibile a meno di 90 euro su Amazon.

Gruppo di continuità Tecnoware Era Plus 1500: caratteristiche tecniche

Si tratta in realtà di un dispositivo estremamente semplice sia nell’utilizzo che nell’installazione. Il dispositivo va semplicemente collegato alla presa di corrente. Nella parte posteriore sono presenti 2 prese Schuko a cui andranno collegati i dispositivi. Seppur pensato soprattutto per il collegamento di uno o due computer, è possibile collegare qualsiasi dispositivo elettronico. Potrai collegare modem, registratori di cassa, sistemi di videosorveglianza o qualsiasi altra apparecchiatura alimentata a corrente. Il vantaggio principale è quello di fornire l’alimentazione in caso di blackout, sovratensioni o sottotensioni.

Questo, inoltre, protegge anche da eventuali danni grazie ad uno stabilizzatore di tensione interno che mantiene l’output costante. Una soluzione ideale per la casa e, soprattutto, per l’ufficio in cui la salvaguardia delle apparecchiature è indispensabile. Una delle feature più interessanti è sicuramente il software di gestione per il PC: TecnoManager. Questo consente di tenere sempre sotto controllo lo stato dell’UPS e monitorare in tempo reale il funzionamento. Potrai, inoltre, utilizzare la funzione “timer” per l’accensione e lo spegnimento automatica dell’UPS. Un valore aggiunto importante per ottimizzarne l’utilizzo riducendo i consumi e migliorandone l’utilità.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Tecnoware Era Plus 1500 è disponibile su Amazon a soli 89,90 euro per un risparmio di 20 euro sul prezzo di listino.