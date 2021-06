Smartphone Android economico: il migliore di oggi su Amazon

Alla ricerca di uno smartphone economico, ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo? Il consiglio di oggi è Blackview A70, con sistema operativo Android 11 e una gamma di caratteristiche che lo rendono adatto a tutti, anche ai più esigenti in termini di comparto fotografico. È acquistabile approfittando di un coupon sconto su Amazon.

Se cerchi uno smartphone economico: Blackview A70

Tra le specifiche tecniche spiccano il display da 6,51 pollici in alta risoluzione, il processore octa core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, una tripla fotocamera frontale, il sensore frontale per selfie e videochiamate, tutti i moduli necessari alla connettività e una capiente batteria da ben 5.380 mAh per non rimanere mai a secco. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Oggi BlackView A70 è disponibile al prezzo di soli 84,99 euro, approfittando del coupon sconto proposto su Amazon. È possibile scegliere tra le colorazioni Fantasy Black, Gradient Blue, Guava Red e Mint Green.