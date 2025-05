Blackview AceBook 8: potenza e design per il laptop a soli 241€

Al prezzo stracciato di soli 241 euro, Blackview AceBook 8 è la scelta perfetta nella fascia dei laptop economici e versatili. Racchiude caratteristiche avanzate che di solito si trovano in dispositivi ben più costosi, come il processore Intel Core N97 di dodicesima generazione e il display Full HD da 15,6 pollici con una cornice sottile, per un’esperienza visiva nitida e coinvolgente, ideale per il lavoro e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Il laptop Blackview AceBook 8 è un affare su eBay

Tra le altre specifiche tecniche, incluse in un telaio con spessore ridotto a 18,2 millimetri, ci sono 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB (espandibile fino a 1 TB) per l’archiviazione dei dati, la batteria con un’intera giornata di autonomia, la webcam con microfono, gli altoparlanti stereo, l’ampio touchpad con sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Le porte in dotazione sono due USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A, una USB-C, uscita video HDMI, jack audio e lettore microSD. Scopri di più nella scheda completa.

C’è anche il sistema operativo Windows 11 Home, preinstallato e con licenza ufficiale per ricevere le nuove funzionalità e gli aggiornamenti distribuiti da Microsoft non appena disponibili. Nella confezione ci sono l’alimentatore e il manuale utente.

Per sbloccare lo sconto e acquistare il laptop Blackview AceBook 8 nella configurazione hardware descritta al prezzo finale di soli 241 euro non devi far altro che inserire il codice promozionale BRANDM25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. L’immagine qui sotto ti mostra come fare.

La vendita è gestita direttamente dall’account ufficiale del marchio su eBay che ha già ricevuto oltre 1.800 feedback positivi dai clienti. Puoi inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista entro un paio di giorni se lo ordini adesso.