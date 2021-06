Blackview AirBuds 1: le cuffie true wireless DEFINITIVE

Le cuffie Bluetooth Blackview Airbuds 1 sono in promozione su Amazon a soli €28,49. Un doppio sconto rende il prezzo di listino più vantaggioso attraverso prima un ribasso del 9% e poi un esclusivo coupon del 5% da attivare al momento dell'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Blackview Airbuds 1: le true wireless economiche ma potenti

Le wearable di Blackview si presentano con un'estetica ricercata e curata nei minimi particolari. Disponibili in colorazione nera, quando indossate sembrano scomparire grazie alle loro dimensioni ridotte.

Appartenenti alla categoria in ear, queste cuffie Bluetooth si adattano al padiglione auricolare mediante delle comode punte in silicone. Questa caratteristica permette all'utente di potersi muovere in libertà senza aver paura che una o l'altra cuffia possa cadere. Inoltre la loro ergonomia è elevata e si indossano in modo confortevole anche dopo diverse ore di utilizzo. A loro interno è integrato un altoparlante che rende l'audio di ottima qualità. Degno di nota è il sistema di riduzione del rumore grazie al quale la riproduzione dei contenuti può essere definita pura e realistica.

Non è da sottovalutare il doppio microfono che consente di utilizzare queste wearable anche in fase di chiamata senza doversi preoccupare di come si sente la propria voce in quanto viene recepita in modo nitido. Non mancano i controlli touch sulla superficie attraverso cui gestire la riproduzione musicale in perfetta libertà.

In conclusione, la batteria assicura fino a 25 ore di autonomia considerando la custodia di ricarica. Una singola carica, invece, offre fino a 5 ore di suono.

Le cuffie Bluetooth 5.0 Blackview Airbuds 1 sono acquistabili su Amazon a €28,49. Acquistale oggi e ricevibile in circa 48 ore a casa se possiedi una sottoscrizione Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite per chi opta per le consegne presso punti di ritiro.

