Blackview BV9200, lo smartphone che resiste a tutto, è in offerta Amazon

Quello dei rugged smartphone è un mercato forse un po’ di nicchia, ma se stai cercando un telefono che sia davvero in grado di resistere a tutto non possiamo che segnalarti questa offerta su Blackview BV9200.

Il telefono, progettato per darti supporto davvero in ogni situazione, è disponibile su Amazon a soli 297 euro invece di 349,99, con uno sconto del 15%. Scoprirai un dispositivo che resiste a qualsiasi cosa: cadute, urti, acqua, polvere e temperature estreme. Con la certificazione MIL-STD-810H è nato per le avventure all’aria aperta.

Blackview BV9200 in offerta: resistente e potente

l Blackview BV9200 non è solo resistente ma anche potente: ha un processore MediaTek Helio G96 MT6781 con 8 GB di RAM + 6GB virtuali in caso di necessità e 256 GB di memoria interna espandibile con microSDXC.

Il telefono ti offre una fluidità e una velocità incredibili in ogni situazione. Inoltre, ha uno schermo da 6,6 pollici FHD+ con una risoluzione di 2408 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che ti garantisce una visione chiara e nitida. Il display è protetto dal Corning Gorilla Glass 5 e ha la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per ridurre la luce blu dannosa.

Dato che è pensato per le avventure all’aria aperta, non può mancare un’ottima tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 MP e una seconda fotocamera da 8 MP ultra-wide. La fotocamera frontale ha un sensore da 16 MP. Questo smartphone ti permette di scattare foto e video di alta qualità in ogni condizione di luce, grazie agli algoritmi ArcSoft che includono la modalità notturna e subacquea.

Il Blackview BV9200 ha una batteria da 5000 mAh che supporta una ricarica rapida da 66 W, una ricarica wireless da 30 W e una ricarica inversa da 5 W. Questo smartphone ti assicura un’autonomia di lunga durata e una ricarica veloce e comoda. Inoltre, ha NFC, l’indicatore luminoso, il GPS e altre funzioni utili che lo rendono un dispositivo multifunzione.

Blackview BV9200 ti farà scoprire la meraviglia dei rugged smartphone: è in offerta su Amazon a soli 297 euro invece di 349,99. Non perdere l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.