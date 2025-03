Blackview Color 8 a 99€: l'affare smartphone è su Amazon

Blackview Color 8 è in offerta su Amazon: non lasciarti sfuggire l’occasione e acquistalo al prezzo stracciato di soli 99 euro. Lo smartphone ha tutto ciò che serve nel quotidiano e molto di più, a partire da un design ricercato per arrivare a un comparto hardware notevole.

L’offerta sullo smartphone Blackview Color 8

Si tratta di un nuovo modello del 2025 che integra un ampio display da 6,75 pollici con pannello in alta risoluzione e frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, il processore octa core Unisoc T616, 16 GB di RAM (8+8 di espansione), 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Il sistema operativo è Android con interfaccia personalizzata DokeOS e accesso a Google Play per il download della applicazioni. A questo si aggiungono funzionalità come il riconoscimento facciale e delle impronte digitali per l’autenticazione, il supporto Dual SIM e la presenza di Gemini per l’intelligenza artificiale. Infine, la batteria da 6.000 mAh assicura un’autonomia elevata. Dai un’occhiata alla descrizione completa per conoscere gli altri dettagli.

Per acquistare lo smartphone Blackview Color 8 devi attivare il coupon dedicato e applicare il codice promozionale YLZX9GTZ che trovi nella scheda del prodotto. C’è anche la disponibilità immediata e se lo ordini subito arriverà a casa tua entro domani con la spedizione gratuita a carico di Amazon.

Ti ricordiamo che fino a lunedì 31 marzo, l’e-commerce ti offre un’ampia selezione di prodotti a prezzi vantaggiosi grazie alla Festa delle Offerte di Primavera, un evento aperto a tutti e senza bisogno di abbonamenti. Scopri le migliori occasioni per risparmiare sugli articoli di ogni categoria.