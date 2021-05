BlackView, lo smartphone che cerca fughe di calore

Quando il lavoro da compiere non è su una scrivania, ma in un cantiere, sono altre le prerogative che si chiedono ad uno smartphone. Le fotografie devono essere più utili che d’effetto, la batteria conta più del chip, la memoria deve essere abbondante, ma soprattutto deve essere assicurata massima resistenza ad urti e cadute. Oggi su Amazon è disponibile in sconto uno smartphone ideale per ambiti di questo tipo, potendo garantire il meglio per questo tipo di utilità e anche qualcosa di più.

BlackView, smartphone da cantiere con termocamera

L’offerta è relativa al BlackView BV9800 Pro, un “rugged smartphone” da 469,99 euro che per l’occasione è scontato a 399 euro (-15%). La sua peculiarità sta nel fatto che contempla non solo una buona fotocamera, ma anche una termocamera inclusa. La termocamera può avere grandi utilità in molti ambiti professionali, ma in modo particolare può rivelarsi decisiva per termotecnici e installatori:

BV9800 Pro 4G smartphone ha una termocamera FLIR Lepton integrata in grado di localizzare una fonte di calore e convertirla in un’immagine termica che puoi vedere e misurare. La termocamera non riesce a vedere attraverso i muri, ma ci sono molti usi pratici. Ad esempio, è possibile rilevare la perdita di calore attorno a finestre e porte.

Ciò permette pertanto di individuare spifferi, difetti nei serramenti, angoli particolarmente esposti a ponti di calore e altro ancora. Prima di avviare una pratica per il Superbonus 110%, insomma, una analisi di questo tipo è il minimo che si possa fare: potrà farlo un tecnico dotato di termocamera o un installatore dotato di un BlackView BV9800 Pro al fine di consentire successivi approfondimenti per arrivare alla miglior progettualità di intervento. Acquistare una termocamera ha costi pressoché paragonabili a quello del BlackView in offerta: ecco perché lo sconto di queste ore rappresenta un ottimo compromesso.

Lo smartphone è in alluminio pressofuso rinforzato, v’è la certificazione di piena impermeabilità e tutto è progettato per rispondere alle sfidanti esigenze di un contesto lavorativo denso di insidie per gli smartphone tradizionali. L’offerta durerà però solo poche ore: manda questo link ai tuoi amici che stanno lavorando in cantiere, perché rischiano di vederlo in ritardo.