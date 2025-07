Blackview MP60 a -70€ (coupon) è l'affare Mini PC del giorno

È attivo uno sconto su Amazon che vede protagonista Blackview MP60, un Mini PC compatto e potente che fa della versatilità uno dei suoi punti di forza. Le sue caratteristiche lo rendono infatti ideale sia per il lavoro quotidiano e lo studio che per la navigazione e l’intrattenimento nel tempo libero, in particolare per lo streaming dei contenuti multimediali. Approfitta del coupon sull’e-commerce, taglia il prezzo e mettilo sulla tua scrivania.

Mini PC compatto e potente: Blackview MP60

Sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor e il manuale utente. Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa.

Processore Intel N150 con chip grafico Intel UHD;

16 GB di RAM DDR4;

SSD M.2 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB con unità SATA);

connettività Wi-Fi, Bluetooth ed Ethernet;

due porte USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A e jack audio;

due uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Attiva il coupon, sblocca lo sconto di 70 euro e acquista Blackview MP60 al prezzo finale di soli 179 euro. Il Mini PC ha disponibilità immediata, con la consegna gratis assicurata entro domani se lo ordini adesso. È spedito direttamente da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari.

Vale la pena segnalare il voto medio pari a 4,6/5 assegnato da centinaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce. Tra i punti di forza messi in evidenza ci sono le dimensioni compatte, le prestazioni elevate e la silenziosità durante e il funzionamento.