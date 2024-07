Blackview Tab 16 Pro: risparmia 130€ sul tablet Android

Cerchi un tablet Android? Dai uno sguardo allo sconto del 43% che oggi Amazon propone sul modello Blackview Tab 16 Pro. È perfetto per lo streaming dei contenuti multimediali e non solo: se gli abbini una tastiera wireless può diventare un piccolo notebook adatto anche alla produttività in movimento. La confezione include la custodia per proteggerlo e mantenerlo inclinato durante l’utilizzo oltre alla penna per scrivere o disegnare a mano libera sullo schermo.

Tablet Android: l’offerta su Blackview Tab 16 Pro da 11 pollici

Con sistema operativo Android e accesso a Google Play per il download delle applicazioni, integra ottime specifiche tecniche. Tra quelle più importanti troviamo il display da 11 pollici con risoluzione 2K, il processore octa core affiancato da 16 GB di RAM (8 GB virtuali) e 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), la connettività Wi-Fi e Bluetooth, le fotocamere da 13 e 8 megapixel, il supporto Dual SIM e la batteria da 7.700 mAh per un’autonomia senza compromessi. Se sei interessato e vuoi conoscere tutti gli altri dettagli, li trovi nella pagina dedicata al dispositivo.

In questo momento, Amazon applica in automatico lo sconto del 43% e ti permette di acquistare il tablet Blackview Tab 16 Pro, nella colorazione Grigio notte, al prezzo finale di soli 169 euro (invece di 299 euro come da listino). Con un risparmio di ben 130 euro, può essere considerato un ottimo affare.

Se lo ordini adesso, lo riceverai direttamente a casa tua già entro domani con la spedizione gratuita. Infine, segnaliamo che il voto medio assegnato dalle recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi lo ha comprato, è molto alto: 4,5 stelle su 5.