Tablet Android+8 accessori: doppio sconto per Teclast P30 (89€)

Al prezzo stracciato di soli 89 euro puoi acquistare il tablet Teclast P30 nel bundle che include 8 accessori. È merito dell’offerta a tempo su Amazon che lo propone in doppio sconto. Per approfittarne non devi far altro che attivare il coupon disponibile sull’e-commerce. Lato software c’è il sistema operativo Android con accesso a Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi.

Teclast P30: il bundle con tablet e accessori

Quali sono le specifiche tecniche in dotazione? Ecco quelle principali: display da 10,1 pollici con risoluzione 1280×800 pixel ideale per lo streaming dei contenuti multimediali, processore Unisoc T606 con GPU ARM G57 MC01, 12 GB di RAM (4+8 GB), 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 3 TB), connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, doppia fotocamera posteriore e frontale e batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata. Visita la pagina dedicata alla promozione per altre informazioni.

Questi sono invece gli accessori inclusi nel bundle: tastiera Bluetooth per trasformarlo in un piccolo notebook, vetro protettivo per lo schermo, custodia per portarlo ovunque in modo sicuro, pennino per disegnare e scrivere a mano libera, cuffie con cavo, supporto per mantenerlo inclinato, kit di ricarica e adattatore OTG. Al prezzo finale di soli 89 euro è un affare da cogliere al volo. Come anticipato, quella che vede protagonista il tablet Teclast P30 è un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro.

Per approfittarne attiva il coupon che trovi nella scheda del prodotto, taglia la spesa e ricevilo entro un paio di giorni al massimo con la consegna gratis. La spedizione è gestita da Amazon attraverso la sua rete logistica.