Blackview Tab60: moderno, affidabile e in MEGA sconto (-30%)

Se stai cercando un tablet potente e affidabile a un prezzo accessibile, abbiamo la soluzione per te: il Blackview Tab60 è ora in offerta speciale con uno sconto del 30% su Amazon. Questo dispositivo ha tutto ciò di cui hai bisogno in un telaio raffinato e robusto. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 104,99 euro, anziché 149,99 euro.

Blackview Tab60: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Il Blackview Tab60 vanta un processore Octa-Core e una generosa RAM da 12GB, garantendo un’esperienza utente fluida e senza intoppi, dal multitasking ai giochi leggeri. Inoltre, con la sua ampia memoria interna da 128GB, espandibile fino a 1TB, avrai spazio più che sufficiente per i tuoi e-book, video, film e app preferiti.

Il Blackview Tab60 ha il sistema operativo Android 13, combinato con l’ottimizzazione di Doke OS, migliora l’usabilità, le procedure operative e la privacy. La funzione di visualizzazione a schermo diviso ti consente di rimanere sincronizzato con il live streaming mentre condividi le tue emozioni con gli amici. Con il supporto Smart Google Lens, basta un attimo per ottenere risultati immediati.

Il display da 8.68″ con risoluzione HD+ offre un’esperienza visiva ideale per l’intrattenimento, lo studio e il lavoro. Con il supporto Widevine L1, il Blackview Tab60 libera la tua passione per video e film. La connettività Dual 4G LTE e WiFi 5G invece, garantisce una connessione veloce e affidabile, consentendoti di goderti chiamate istantanee, messaggistica e aggiornamenti social ovunque tu sia.

La batteria da 6050mAh del Blackview Tab60 offre un’ispirazione ininterrotta per giochi, binge-watching e molto altro. La presa di ricarica USB-C e il jack per cuffie da 3.5mm, separati per la tua comodità, completano il pacchetto. Inoltre, questo device dispone di GPS per la navigazione e di doppi altoparlanti Smart-K per un’esperienza audio coinvolgente. Aggiungi a tutto ciò la sicurezza di Face ID e la garanzia di 2 anni offerta dallo store ufficiale di Blackview.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere un tablet di alta qualità a un prezzo conveniente di soli 104,99 euro. Acquista subito il Blackview Tab60 su Amazon e trasforma la tua esperienza digitale. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.