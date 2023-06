Tablet Android a 99 euro: l'occasione Blackview

Con un corpo in metallo progettato per resistere nel tempo, Blackview Tab 8 è un tablet ideale per l’intrattenimento multimediale e per i giochi, grazie al suo grande schermo e agli altoparlanti stereo integrati per un’esperienza coinvolgente. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché si trova in sconto su Amazon, acquistabile con una spesa che scende sotto la soglia dei 100 euro. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Il tablet Blackview Tab 8 da 10 pollici è in offerta

Basato sul sistema operativo Android e con pieno accesso a Google Play per il download di giochi e applicazioni, è dotato di un display da 10,1 pollici con pannello IPS e risoluzione HD+ (1280×800 pixel). Il cuore pulsante è costituito da un processore quad core a 64 bit affiancato da 7 GB di RAM, 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB con schede microSD, moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth per la connettività wireless, speaker stereo, fotocamere da 13 megapixel (posteriore) e 8 megapixel (anteriore), jack audio da 3,5 mm per le cuffie e batteria da 6.580 mAh con autonomia elevata e ricarica rapida. Insomma, non manca davvero nulla. Ulteriori informazioni sono riportate all’interno della descrizione completa, mentre l’immagine qui sotto presenta un riepilogo delle caratteristiche più importanti.

In questo momento, Blackview Tab 8 è acquistabile in offerta sull’e-commerce al prezzo finale di soli 99,74 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è quello di approfittarne finché in tempo e prima del quasi inevitabile sold out.

Infine, grazie alla spedizione gratuita gestita direttamente dalla logistica di Amazon, chi sceglie di effettuare subito l’ordine è certo di ricevere il tablet già entro domani, senza alcuna spesa aggiuntiva per la consegna a domicilio.

