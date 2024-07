Blackview W50: sconto ESCLUSIVO del 25% su Amazon

Oggi è il giorno giusto per acquistare lo smartwatch Blackview W50 da uomo, disponibile su Amazon con un incredibile sconto del 25% per un periodo di tempo limitato. Questo robusto orologio sportivo è progettato per offrire una combinazione perfetta di stile, funzionalità e resistenza, ideale per gli uomini dinamici e attenti alla tecnologia.

Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 44,99 euro, anziché 59,99 euro.

Blackview W50: questa offerta è a tempo limitato

Il Blackview W50 è dotato di un ampio schermo Full HD da 1,39 pollici protetto da vetro antigraffio, garantendo una visualizzazione chiara e vivida in ogni situazione. Con una varietà di quadranti online, è possibile personalizzare il dispositivo secondo il proprio gusto, rendendolo unico e distintivo. Inoltre, è fornito di due braccialetti comodi e delicati sulla pelle, uno in silicone e l’altro in tessuto, facilmente regolabili per adattarsi a qualsiasi polso.

Una delle caratteristiche più apprezzate del Blackview W50 è la funzione di chiamate Bluetooth, che consente di effettuare e ricevere chiamate direttamente dall’orologio grazie all’altoparlante e al microfono ad alta fedeltà. La sincronizzazione dei contatti dello smartphone e dei registri delle chiamate assicura di non perdere mai una comunicazione importante. Le notifiche in tempo reale per chiamate, SMS, email e app di messaggistica come WhatsApp e Facebook sono un vero punto di forza per chi desidera essere sempre connesso.

Il monitoraggio della salute 24 ore su 24 è un’altra funzionalità chiave di questo smartwatch. Grazie ai sensori avanzati, questo smartwatch può monitorare la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, lo stress emotivo e la qualità del sonno. Questi dati sono essenziali per comprendere e migliorare il proprio benessere quotidiano.

Per gli appassionati di sport, il Blackview W50 offre 100 modalità sportive diverse, adattandosi a qualsiasi tipo di allenamento, dalla corsa al ciclismo, dagli sport con la palla alle arti marziali e molto altro. L’orologio registra i passi, le calorie bruciate e la distanza percorsa, fornendo un quadro completo dell’attività fisica giornaliera.

Compatibile con più lingue e dotato di una batteria ad alta capacità da 370 mAh, il Blackview W50 garantisce fino a 25 giorni in modalità standby e 5-7 giorni in uso normale. L’impermeabilità IP68 lo rende perfetto per l’uso quotidiano, anche sotto la pioggia o durante il lavaggio delle mani.

Non perdere l’occasione di acquistare il Blackview W50 a un prezzo straordinario di soli 44,99 euro su Amazon. Approfitta subito di questa offerta imperdibile, prima che scada.