BLANCO: Bruciasse il Cielo, guardalo in streaming

Bresciano di origine, classe 2003, il cantante di “Innamorato” e ” L’isola delle rose” si racconta nel documentario BLANCO: Bruciasse il Cielo da oggi in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime attivo. A chi non ce l’ha, Amazon offre una prova gratuita di 30 giorni da iniziare subito.

Come vedere in streaming BLANCO: Bruciasse il Cielo

All’anagrafe Riccardo Fabbriconi, nel mese di luglio è stato l’artista più giovane della storia a esibirsi in concerto presso lo Stadio Olimpico. Quello in uscita in queste ore è un contenuto dedicato a tutti i suoi fan. Senza anticipare troppo, ecco la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer ufficiale condiviso nelle scorse settimane, in occasione dell’annuncio.

Dopo il successo di “Innamorato”, il lancio del nuovo singolo. BLANCO si racconta senza filtri tra immagini e racconti inediti. Uno sguardo intimo sulla sfera privata ed il vissuto dell’artista. Al centro del racconto la sua personalità eccentrica che, insieme al suo talento, lo hanno reso un’icona in breve tempo. Infine l’altra faccia del successo: la difficoltà di conciliare spontaneità e fama.

Può essere paragonato a una sorta di diario on the road che ripercorre la carriera del cantante, già intensa nonostante la giovane età, dalle prime esibizioni fino al tour della scorsa estate che ha fatto registrare sold out in ogni tappa. La regia è di Simone Peluso. Tra gli interpreti figurano anche Michelangelo Zocca e Jacopo Volpe. La durata è pari a 57 minuti, il rating assegnato è 7+ ed è garantito il supporto alla risoluzione Ultra HD.

BLANCO: Bruciasse il Cielo è solo uno dei tanti contenuti in streaming gratis con un abbonamento ad Amazon Prime. Tra le altre nuove uscite c’è anche Amazon: Fabio De Luigi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.