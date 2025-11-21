 Blender 5.0 in download: le novità del software di modellazione 3D
È disponibile la nuova versione di Blender: tra le novità anche una gestione migliorata del colore che tornerà utile a molti creatori.
Blender su YouTube

È da segnalare una nuova major release per il software di modellazione e animazione 3D gratis e open source: Blender 5.0. Disponibile da questa settimana, porta con sé un lungo elenco di cambiamenti sia dal punto di vista delle funzionalità che per quanto riguarda l’ottimizzazione del codice. Diamo uno sguardo a quelli principali.

Le novità più importanti di Blender 5.0

Il team al lavoro sul progetto definisce l’arrivo di questa versione una buona notizia da tutti i punti di vista. Tra i cambiamenti più importanti ci sono quelli relativi al supporto completo per le pipeline ACES, i passi in avanti effettuati nella gestione del colore e la modalità HDR (ovviamente su monitor compatibili). A questo si aggiungono il template Storyboarding, un comando per muoversi in modo più efficiente sulla timeline e modifiche relative all’interfaccia. Sono poi stati risolti 588 bug.

La nuova splash screen di Blender 5.0, creata da Juan Hernández

Per il download di Blender 5.0 fare riferimento al sito ufficiale, dove sono presenti le edizioni Windows, macOS e Linux. Tra i requisiti richiesti per l’esecuzione c’è quello riguardante la scheda video: occorre una GeForce 900 (o successiva) con architettura Quadro Tesla (o successiva) per quanto riguarda le GPU di NVIDIA, una GCN di quarta generazione (o successiva) per AMD, l’architettura Kaby Lake (o successiva) per Intel e OpenGL 4.3 (e versioni successive). Qui sotto il lungo video condiviso dal canale YouTube del progetto con una panoramica su tutte le novità introdotte.

Sono già state rilasciate anche le versioni preliminari che, in quanto tali, potrebbero presentare problemi. Le si trova sul portale sviluppatori: sono la 5.1.0 nel canale Alpha e la Release Candidate della 5.0.1, più stabile.

Come scritto, Blender è un software gratuito e che aderisce completamente alla filosofia open source. Non richiede acquisti, abbonamenti o licenza, né prevede limitazioni in termini di utilizzo. Il progetto è supportato dalla sua community e si sostiene con le donazioni.

Fonte: Blender

Pubblicato il 21 nov 2025

Cristiano Ghidotti
21 nov 2025
