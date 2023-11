Blick Video Doorbell in OFFERTA BLACK FRIDAY anticipata (-43%)

Per rendere la tua casa più intelligente, a cominciare dalla porta di ingresso, approfitta subito dello sconto Black Friday anticipato applicato da Amazon su Blink Video Doorbell: oggi può essere tuo a soli 39,99 euro invece di 69,99, dandoti l’opportunità di scoprirne subito tutti i vantaggi.

Blink Video Doorbell in offerta Amazon: le caratteristiche

Goditi la tranquillità di rispondere ai visitatori ovunque tu sia, grazie ai video in HD a 1080p di giorno e alla visione notturna a infrarossi. L’audio bidirezionale ti consente di comunicare facilmente con chiunque si trovi alla tua porta. La Blink Video Doorbell offre una batteria di lunga durata, notifiche personalizzate, impostazioni di privacy avanzate e molto altro. Ricevi avvisi istantanei per ogni movimento rilevato o suonata al campanello direttamente sul tuo smartphone.

Configurare il dispositivo è un gioco da ragazzi, sia in modalità wireless che collegandolo ai fili del tuo campanello esistente. Puoi anche utilizzarlo come campanello interno quando non è collegato. L’installazione richiede pochi minuti e grazie al nuovo sigillo interno del vano batteria, la Blink Video Doorbell è resistente agli agenti atmosferici con un grado di protezione IP54.

Con la possibilità di salvare i video localmente o nel cloud con il piano d’abbonamento Blink (30 giorni di prova gratuita), non perderai mai un momento importante alla tua porta.

Inoltre, puoi integrare la Blink Video Doorbell con Alexa per ricevere notifiche vocali e rispondere al citofono con facilità. Chiedi ad Alexa di rispondere al citofono quando sei in casa o lontano.

Non farti scappare questa occasione unica di ottenere la tua Blink Video Doorbell a un prezzo incredibile durante il Black Friday. Ordina subito su Amazon e rendi la tua casa più sicura e intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.